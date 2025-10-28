CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:58 Termina qui la nostra diretta Live di Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, ma la serata di Eurolega non è finita perché stanno giocando in questi minuti Barcellona e Olimpia Milano che potrete seguire sempre con la diretta Live testuale su OA Sport. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo a tutti! 20:55 TOP SCORER: Zalgiris Kaunas: Francisco 23, Wright 14, Sleva 13; Virtus Bologna: Morgan 19, Smailagic 12, Edwards e Diouf 9 Finisce qui: la Virtus Bologna sprofonda in Lituania contro lo Zalgiris Kaunas (86-65) e ferma la striscia positiva a tre vittorie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna 86-65, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i bolognesi cedono nettamente in Lituania dopo tre successi consecutivi