LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna 58-50 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V-nere non mollano -8 alla terza sirena
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-52 Matt Morgan dalla media. 13 punti per lui e -6 Virtus, mai così vicina dopo il primo quarto. Inizia la frazione decisiva! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? lo Zalgiris Kaunas rimane avanti di otto lunghezze (58-50) sulla Virtus Bologna. 58-50 Schiacciata di Wright, che sale a quota 10 punti nonostante il dolore alla mano per un contatto subito. 56-50 MOMO DIOUF DA DUE! BOLOGNA A -6. 56-48 22 di Matt Morgan in lunetta per il nuovo -8 Virtus. 56-46 22 per Ulanovas a cronometro fermo. Ultimi due minuti del terzo quarto. 54-46 Matt Morgan va fin in fondo per il -8 Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it
