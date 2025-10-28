LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna 49-39 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | padroni di casa ancora a +10 nella ripresa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-44 Matt Morgan segna indisturbato dopo la rubata di Jallow. 52-42 Risponde subito Sleva con la stessa moneta. 49-42 SMAAAAILAGICCCC!! TRIPLAAAAAAA 49-39 22 per Alen Smailagic per ristabilire il -10 Virtus. 49-37 23 per il numero 3 biancoverde. Tre liberi per Sylvain Francisco dopo che coach Masulis ha giocato il Challenge per il fallo commesso da Taylor in azione di tiro. 47-37 Saliou Niang si mette in proprio. 47-35 Tubelis appoggia per il +12 Zalgiris. 02 per Jallow a cronometro fermo. 45-35 Carsen Edwards con due punti comodi. 45-33 Tripla di Sirvydis per iniziare il terzo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it
