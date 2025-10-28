LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna 42-33 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Taylor e Smailagic tengono le V-nere in scia all’intervallo lungo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La tripla di Jallow non va a bersaglio: all’intervallo lungo lo Zalgiris Kaunas è avanti 42-33 sulla Virtus Bologna. 42-33 Wright col semi-gancio. Time-out Ivanovic, con poco più di un minuto al termine del quarto. 40-33 ALEN SMAILAGIC! LA TRIPLA DEL -7. 40-30 12 per Sleva a cronometro fermo. 39-30 Carsen Edwards si mette in proprio. -9 Virtus. 39-28 Sleva in allontanamento per riportare lo Zalgiris in doppia cifra di vantaggio. Stoppata di Francisco sulla tripla di Edwards. 37-28 Brazdeikis va fin in fondo. 35-28 Carsen Edwards da due per il -7 Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Chi saranno i 12 a referto alla Zalgirio Arena contro lo Zalgiris Kaunas? ? Contro il Panathinaikos Atene esclusi dai 12 Aliou Diarra e Matteo Accorsi per scelta tecnica e Abramo Canka per infortunio - X Vai su X
Prima delle cinque trasferte consecutive per le Vu Nere: il vostro pronostico per la gara contro lo Zalgiris Kaunas? - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta baltica per continuare a sognare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Da oasport.it
Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 19 - Virtus Bologna, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 19 ... Scrive sport.sky.it
Diretta Zalgiris Virtus Bologna/ Streaming video tv: si va in Lituania (Eurolega, oggi 28 ottobre 2025) - Diretta Zalgiris Virtus Bologna streaming video tv oggi martedì 28 ottobre 2025: orario e risultato live della partita in Lituania per l’Eurolega. Da ilsussidiario.net