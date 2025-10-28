LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | si ferma ai sedicesimi la corsa di Iurlaro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.37: Per oggi è tutto, vi rimandiamo alle cronache di OA sport per conoscere l’esito dei due tornei odierni e vi diamo appuntamento a domani per la sesta giornata del torneo iridato di Taekwondo. Buona giornata! 6.35: Nella prima parte dell’incontro Iurlaro ha tenuto testa all’avversario riuscendo a pareggiare nel primo round (9-9) ma con il successo che è andato al cinese che poi ha dominato (12-3) la seconda frazione riuscendosi a qualificare per i 16mi 6.33: Si ferma al 2° turno l’avventura dell’azzurro Ludovico Iurlaro impegnato nella categoria -68 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Simone Alessio conquista l’argento ai Mondiali di Taekwondo: Mascaro (Fita Calabria) esalta un risultato storico per l’Italia - X Vai su X
Ai Mondiali di taekwondo Simone Alessio vince l’argento nella per lui nuova categoria -87 kg. Terzo podio iridato in carriera in tre categorie differenti Anna Bigarello #wuxi2025 #taekwondo - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: si ferma ai sedicesimi la corsa di Iurlaro - 37: Per oggi è tutto, vi rimandiamo alle cronache di OA sport per conoscere l’esito dei due tornei odierni e ... Scrive oasport.it
Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 28 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - L'Italia torna sul tatami in occasione della quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento clou della stagione post- Secondo oasport.it
Taekwondo, impresa di Simone Alessio ai Mondiali in Cina: terzo podio consecutivo, in tre categorie diverse - Una vera e propria impresa, mai riuscita a nessun italiano: Simone Alessio, per la terza volta consecutiva, sale sul podio mondiale. Riporta tg.la7.it