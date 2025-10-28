LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | Iurlaro si ferma al primo turno
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.30: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Taekwondo in programma a Wuxi in Cina. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Taekwondo in programma a Wuxi in Cina. Oggi in gara due categorie, -68 kg maschile e -67 kg femminile. Ogni contingente potrà schierare al massimo 16 atleti (8 uomini ed 8 donne), uno per ogni categoria di peso. Ammessi atleti nati prima del 2009 e match che si disputeranno con la formula del best of 3 rounds, con riprese da due minuti. Inizierà inoltre la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e verranno dunque assegnati punti validi in ottica ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Simone Alessio conquista l’argento ai Mondiali di Taekwondo: Mascaro (Fita Calabria) esalta un risultato storico per l’Italia - X Vai su X
Taekwondo, impresa di Simone Alessio ai Mondiali in Cina: terzo podio consecutivo, in tre categorie diverse - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Iurlaro per stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Taekwondo in programma a Wuxi in ... Lo riporta oasport.it
Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 28 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - L'Italia torna sul tatami in occasione della quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento clou della stagione post- Riporta oasport.it
Taekwondo, impresa di Simone Alessio ai Mondiali in Cina: terzo podio consecutivo, in tre categorie diverse - Una vera e propria impresa, mai riuscita a nessun italiano: Simone Alessio, per la terza volta consecutiva, sale sul podio mondiale. Lo riporta tg.la7.it