LIVE Taekwondo Mondiali 2025 in DIRETTA | Iurlaro si ferma al primo turno

6.30: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Taekwondo in programma a Wuxi in Cina. Oggi in gara due categorie, -68 kg maschile e -67 kg femminile. Ogni contingente potrà schierare al massimo 16 atleti (8 uomini ed 8 donne), uno per ogni categoria di peso. Ammessi atleti nati prima del 2009 e match che si disputeranno con la formula del best of 3 rounds, con riprese da due minuti. Inizierà inoltre la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e verranno dunque assegnati punti validi in ottica ranking.

