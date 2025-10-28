LIVE Pescara-Avellino le formazioni ufficiali

Anteprima24.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Momento delicato per l’ Avellino, chiamato a invertire la rotta. La squadra biancoverde arriva alla sfida con il Pescara reduce da quattro partite senza vittorie, tre senza reti segnate e otto gol subiti nelle ultime tre uscite. Numeri che fotografano un momento difficile, aggravato dal pesante 0-4 incassato in casa contro lo Spezia. Raffaele Biancolino ha riconosciuto le difficoltà del gruppo, parlando di un calo mentale e fisico, ma ha anche ribadito la necessità di ritrovare fiducia e compattezza. L’obiettivo è chiaro: invertire la rotta e dare un segnale. Alle 20:30, allo stadio “Adriatico-Cornacchia”, l’Avellino affronterà il Pescara nel secondo turno infrasettimanale di campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

live pescara avellino le formazioni ufficiali

© Anteprima24.it - LIVE/ Pescara-Avellino, le formazioni ufficiali

Leggi anche questi approfondimenti

Pescara-Avellino: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Avellino di Martedì 28 ottobre 2025: formazioni ufficiali e croinaca con tabellino. calciomagazine.net scrive

live pescara avellino formazioniPronostico Pescara-Avellino: ritorno al gol ma non alla vittoria - Avellino è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Scrive ilveggente.it

live pescara avellino formazioniPescara-Avellino: ecco le probabili formazioni - Questa sera, alle ore 20:30, il Pescara ospita l'Avellino per un incontro valido per il campionato di Serie B. Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Live Pescara Avellino Formazioni