LIVE Pescara-Avellino le formazioni ufficiali
Tempo di lettura: < 1 minuto Momento delicato per l’ Avellino, chiamato a invertire la rotta. La squadra biancoverde arriva alla sfida con il Pescara reduce da quattro partite senza vittorie, tre senza reti segnate e otto gol subiti nelle ultime tre uscite. Numeri che fotografano un momento difficile, aggravato dal pesante 0-4 incassato in casa contro lo Spezia. Raffaele Biancolino ha riconosciuto le difficoltà del gruppo, parlando di un calo mentale e fisico, ma ha anche ribadito la necessità di ritrovare fiducia e compattezza. L’obiettivo è chiaro: invertire la rotta e dare un segnale. Alle 20:30, allo stadio “Adriatico-Cornacchia”, l’Avellino affronterà il Pescara nel secondo turno infrasettimanale di campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
