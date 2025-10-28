LIVE Italia-Brasile Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | test importante per le azzurre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58 Il match si disputa allo stadio Ennio Tardini di Parma. 17.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile, amichevole internazionale. 17.15 Bentrovati amici di OA Sport, un’ora all’inizio della sfida. Ecco le formazioni ufficiali: ITALIA (3-5-2): Durante; Salvai, Lenzini, Linari; Soffia, Tomaselli, Schatzer, Greggi, Oliviero; Cantore, Piemonte. All. Andrea Soncin BRASILE (3-4-1-2): Lorena; Haas, Mariza, Bruninha; Ribeiro, Borges, Estevam,Luany Rosa; Maranhao; Jhennifer, Amanda. All. Arthur Elias Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile valida come amichevole internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Brasile oggi, amichevole calcio femminile: orario, tv, programma, streaming - Oggi, martedì 28 ottobre, si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma Italia- Si legge su oasport.it
LIVE Italia-Brasile, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: sfida di lusso contro le verdeoro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile valida come ... Si legge su oasport.it
Italia-Brasile femminile: orario, diretta, formazioni e dove vederla in tv e streaming - Le Azzurre di Soncin affrontano la selezione di Elias all'incontro in programma martedì 28 al Tardini: in palio la prima vittoria contro le Verdeoro ... Come scrive tuttosport.com