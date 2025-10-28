LIVE Italia-Brasile Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | sfida di lusso contro le verdeoro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile valida come amichevole internazionale. Nell’ultima partita giocata le azzurre hanno trovato un pareggio con il Giappone, per 1-1. Alla rete di Greggi ha risposto Hasegawa, in una partita giocata a bassi ritmi, che ha, però, permesso a mister Soncin di trovare nuove soluzioni. L’allenatore azzurro ha, infatti, dovuto rimediare alle numerose assenze ( Di Gugielmo, Giugliano e Caruso ad esempio), provando nuovi innesti. La partita con il Brasile servirà per testare, di nuovo, la squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

