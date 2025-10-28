LIVE Italia-Brasile Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | sfida di livello contro le verdeoro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 Bentrovati amici di OA Sport, un’ora all’inizio della sfida. Ecco le formazioni ufficiali: ITALIA (3-5-2): Durante; Salvai, Lenzini, Linari; Soffia, Tomaselli, Schatzer, Greggi, Oliviero; Cantore, Piemonte. All. Andrea Soncin BRASILE (3-4-1-2): Lorena; Haas, Mariza, Bruninha; Ribeiro, Borges, Estevam,Luany Rosa; Maranhao; Jhennifer, Amanda. All. Arthur Elias Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile valida come amichevole internazionale. Nell’ultima partita giocata le azzurre hanno trovato un pareggio con il Giappone, per 1-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
