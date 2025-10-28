CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40? Partita, ancora, senza grandi occasioni. Nessuna delle due squadre riesce a superare la difesa rivale. Azzurre e verdeoro che stanno proponendo in campo lo stesso livello di gioco 37? Nuovo calcio d’angolo per le brasiliane, questa volta dalla sinistra. 36? Calcio d’angolo per il brasile, dopo, una bell’azioe di Brununha sulla destra. 32? Destro a giro di Cantore, gran parata di Lorena. Secondo angolo per le azzurre. 32? Primo calcio d’angolo per le azzurre. 31? Conclusione da dentro l’area di Jhennifer, dopo un’azione costruita in velocità. Tiro debole e parata facile per durante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Brasile, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: partita ancora bloccata, infortunio per Soffia