LIVE Italia-Brasile 0-1 Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | vince di misura il Brasile ma test superato per le azzurre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17 Italia che può co, comunque essere soddisfatta per il livello di gioco tenuto nei novanta minuti. Le ragazze dovranno ripartire dal primo tempo di questa sfida in vista dei prossimi match. 20.16 Brasiliane che hanno fatto la differenza anche sulla tenuta fisica. Le azzurre hanno faticato parecchio, negli ultimi minuti del match, a correre dietro le verdeoro. 20.15 Termina qui una partita dove l’Italia, nel primo tempo, è riuscita astare al passo delle brasiliane. Nel secondo tempo velocità e qualità hanno spostato la partita a favore delle verdeoro con il gol di Luany e molte altre azioni pericolose. 🔗 Leggi su Oasport.it
