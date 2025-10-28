LIVE Italia-Brasile 0-1 Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | verdeoro avanti con il gol di Luany

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83? Cartellino giallo per Borges, dovuto a un fallo su Severini. Partita molto spezzetata in questo frangente. 82? Messa a terra Beccari, nuova punizione per l’Italia. 80? Tre cambi per l’Italia: dentro Girelli, Bonansea e Dragoni, fuori Piemonte, Oliviero e Schatzer. 79? Punizione per l’Italia e ammonizione per Mariza. La brasiliana è rimasta a terra dopo aver subito un colpo da Duda. 78? Cross di Dudinha murato, calcio d’angolo per le brasiliane. 76? Pressa forte il Brasile, verdeoro che sembrano avere più energie in questa fase finale. 73? Ancora pericoloso il Brasile con Dudinha. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 0-1, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: verdeoro avanti con il gol di Luany

