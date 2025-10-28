LIVE Italia-Brasile 0-1 Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | Luany sblocca il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73? Ancora pericoloso il Brasile con Dudinha. La brasiliana calcia al volo con il destro, brava Durante a non farsi sorprendere. 70? Italia che non si è demoralizzata, che continua a cercare la rete. 68? GOL DEL BRASILE! Cross di Dudinha sul secondo palo su cui arriva Luany che mette la palla in rete. 65? Escono Jhennifer, Bruninha, Maranhao e subentrano Dudinha, Ludmilla e Isabela. Per l’Italia out Cantore e Tomaselli, dentro Beccari e Severini. 64? Ci prova Maranhao da lontanissimo, para bene Durante. Pronte sostituzioni, anche, per l’Italia. 63? Sono pronti tre nuovi cambi per il Brasile. 🔗 Leggi su Oasport.it

