LIVE Italia-Brasile 0-0 Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | termina senza reti la prima frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:11 Termina un primo tempo equilibrato. Nessuna delle due squadre è riuscita realmente ad impensierire il portiere rivale, escluso il tiro di Carbone parato da Lorena. Le azzurre stanno dimostrando di poter giocare alla pari contro un top team. E’ vero le assenze per le verdeoro pesano, ma anche mister Soncin ha apportato diverse modifiche alla nazionale. 45’+2? Finisce qua il primo tempo. 45’+1? Alza il ritmo il Brasile, cross insidioso deviato da Durante. Corner per le verdeoro. 45? Due minuti di recupero. 45? Fallo di Linari che viene ammonita, punizione dal limite destro per il Brasile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 0-0, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: termina senza reti la prima frazione

News recenti che potrebbero piacerti

Italia-Brasile, cittadinanza facile e passaporto che 'sparisce': il caso - X Vai su X

Telepass è al fianco della Nazionale Femminile in una doppia sfida di calibro internazionale: 24 ottobre, Como, Italia - Giappone. 28 ottobre, Parma, Italia - Brasile. Due tappe dello stesso percorso: misurarsi, crescere, alzare l’asticella. Forza Azzurre! #Telepa - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Italia-Brasile, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: sfida di lusso contro le verdeoro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile valida come ... Scrive oasport.it

Italia-Brasile, Mondiali volley: le azzurre vincono al tie-break e volano in finale! - Dopo il successo sulla Polonia nei quarti, la Nazionale di Julio Velasco supera in rimonta al tie- Riporta corrieredellosport.it

Pagina 0 | Italia-Brasile semifinale Mondiali volley femminile: dove vederla in tv e in streaming - Grazie al netto successo ottenuto ai danni della Polonia nei quarti (34ª vittoria di fila per l'Italia), Egonu e compagne hanno infatti staccato il pass per le semifinali in cui troveranno il Brasile ... Segnala corrieredellosport.it