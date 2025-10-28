LIVE Italia-Brasile 0-0 Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA | inzia il secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51? Ci prova Bergamaschi di testa, parata semplice per Lorena. 50? Attacca ancora il Brasile, le verdeoro sono uscite bene dal campo. 48? Grande occasione per il Brasile. Scappa Maranhao sulla sinistra che mette in mezzo, non ci arriva Amanda per un nulla. 46? Inizia la seconda frazione! 19:20 Un’ammonizione per parte in questo primo tempo: Isa Haas per il Brasile ed Elena Linari per l’Italia. 19:17 Vedremo se Elias e Soncin sceglieranno di cambiare qualcosa, all’inizio del secondo tempo o rientreranno in campo le stesse ventidue. 19:14 Partita molto fisica tra le due squadre, con le verdeoro molto fallose. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 0-0, Amichevole calcio femminile 2025 in DIRETTA: inzia il secondo tempo

