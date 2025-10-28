LIVE Cobolli-Shelton ATP Parigi 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 18:28 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’italiano al servizio. 18:27 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Flavio Cobolli e Ben Shelton. 18:24 Il vincente del match troverà agli ottavi uno tra l’americano Learner Tien ed il russo Andrey Rublev, sfida che inizierà a seguire. 18:20 Quello che andremo a commentare sarà il quinto confronto diretto in assoluto tra i due con la situazione in perfetta parità. 18:15 Davidovich-Fokina completa la rimonta estromettendo Royer dal torneo di casa. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Cobolli e Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it
