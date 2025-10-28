LIVE Cobolli-Shelton ATP Parigi 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Oasport.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 18:28 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’italiano al servizio. 18:27 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Flavio Cobolli e Ben Shelton. 18:24 Il vincente del match troverà agli ottavi uno tra l’americano Learner Tien ed il russo Andrey Rublev, sfida che inizierà a seguire. 18:20 Quello che andremo a commentare sarà il quinto confronto diretto in assoluto tra i due con la situazione in perfetta parità. 18:15 Davidovich-Fokina completa la rimonta estromettendo Royer dal torneo di casa. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Cobolli e Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cobolli shelton atp parigi 2025 in diretta si parte con l8217azzurro al servizio

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio

Altre letture consigliate

live cobolli shelton atpDove vedere in tv Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025: orario, partite precedenti, streaming - Domani, martedì 28 ottobre, Flavio Cobolli scenderà nuovamente in campo per affrontare nel secondo turno del Masters1000 di Parigi l'americano Ben ... oasport.it scrive

live cobolli shelton atpCobolli diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida contro Shelton LIVE - Dopo il successo all'esordio contro Machac, l'azzurro è atteso da un match durissimo con la quinta testa di serie del tabellone: aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it

LIVE Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il romano fiuta il colpaccio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Parigi ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Cobolli Shelton Atp