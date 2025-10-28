LIVE Cobolli-Shelton ATP Parigi 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:20 Quello che andremo a commentare sarà il quinto confronto diretto in assoluto tra i due con la situazione in perfetta parità. 18:15 Davidovich-Fokina completa la rimonta estromettendo Royer dal torneo di casa. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di Cobolli e Shelton. 17:30 Reazione decisa dell’iberico, che si aggiudica il secondo set per 6-1 e porta la sfida al terzo e decisivo parziale. Ancora da attendere dunque prima di assistere a Cobolli-Shelton. 16:59 A sorpresa il francese Royer si aggiudica il primo set per 6-4 sullo spagnolo Davidovich-Fokina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

