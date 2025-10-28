LIVE Cobolli-Shelton ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro sogna il colpaccio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Flavio Cobolli e l’americano Ben Shelton. Quinto confronto diretto in assoluto tra i due con la situazione in perfetta parità. In questa stagione sono arrivate le vittorie dello statunitense sul cemento outdoor di Acapulco e Toronto. Il vincente della sfida troverà agli ottavi uno tra l’americano Learner Tien ed il russo Andrey Rublev. Cobolli, ventitreenne nato a Firenze da famiglia romana, si presenta all’appuntamento parigino da numero 22 ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Partita ai limiti della perfezione per Flavio Cobolli che supera per l'ennesima volta in carriera il ceco Machac con il punteggio di 6-1; 6-4; ed un servizio quasi impeccabile. Una partita chiusa in meno di un'ora e ora al secondo turno ci sarà l'americano Shelton - facebook.com Vai su Facebook
Cobolli 'promuove' la Defense e sfida Shelton - X Vai su X
LIVE Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il romano fiuta il colpaccio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Parigi ... Scrive oasport.it
Dove vedere in tv Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025: orario, partite precedenti, streaming - Domani, martedì 28 ottobre, Flavio Cobolli scenderà nuovamente in campo per affrontare nel secondo turno del Masters1000 di Parigi l'americano Ben ... Da oasport.it
Pronostico Shelton-Cobolli 28 Ottobre: Secondo Turno ATP Parigi 2025 - Si scende in campo, Martedì 28 Ottobre, per giocare il secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Parigi 2025: pronostico Shelton- Secondo bottadiculo.it