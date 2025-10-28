LIVE Cobolli-Shelton ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro sogna il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Flavio Cobolli e l’americano Ben Shelton. Quinto confronto diretto in assoluto tra i due con la situazione in perfetta parità. In questa stagione sono arrivate le vittorie dello statunitense sul cemento outdoor di Acapulco e Toronto. Il vincente della sfida troverà agli ottavi uno tra l’americano Learner Tien ed il russo Andrey Rublev. Cobolli, ventitreenne nato a Firenze da famiglia romana, si presenta all’appuntamento parigino da numero 22 ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

