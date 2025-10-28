LIVE Cobolli-Shelton ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Davidovich Fokina-Royer
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:59 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Cobolli-Shelton. Appena concluso il secondo incontro del programma sul Campo 1 con la vittoria in tre parziali del brasiliano Fonseca sul canadese Shapovalov. Tra pochi minuti spazio alla sfida tra lo spagnolo Davidovich-Fokina ed il francese Royer, poi sarà la volta dell’italiano. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Flavio Cobolli e l’americano Ben Shelton. Quinto confronto diretto in assoluto tra i due con la situazione in perfetta parità. 🔗 Leggi su Oasport.it
