LIVE Cobolli-Shelton 6-7 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’americano conquista il tiebreak

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 (4) Primo set Shelton. Cobolli colpisce male la risposta di dritto. Termina qui il primo parziale. 6-4 Shelton. ACE e due set point. 5-4 Shelton. Servizio vincente Cobolli. Lo statunitense serve per chiudere il set. 5-3 Shelton. Molto reattivo Flavio nel giocare un buon dritto incrociato in uscita dal servizio. 5-2 Shelton. Servizio e dritto sulla riga dell’americano. 4-2 Shelton. Prima esterna vincente. Cobolli ha smarrito le risposte. 3-2 Shelton. Difesa solida dello statunitense, che trova il passante con il dritto in corsa e piazza il minibreak. 🔗 Leggi su Oasport.it

