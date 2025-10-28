LIVE Cobolli-Shelton 6-7 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’americano conquista il tiebreak

Oasport.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 (4) Primo set Shelton. Cobolli colpisce male la risposta di dritto. Termina qui il primo parziale. 6-4 Shelton. ACE e due set point. 5-4 Shelton. Servizio vincente Cobolli. Lo statunitense serve per chiudere il set. 5-3 Shelton. Molto reattivo Flavio nel giocare un buon dritto incrociato in uscita dal servizio. 5-2 Shelton. Servizio e dritto sulla riga dell’americano. 4-2 Shelton. Prima esterna vincente. Cobolli ha smarrito le risposte. 3-2 Shelton. Difesa solida dello statunitense, che trova il passante con il dritto in corsa e piazza il minibreak. 🔗 Leggi su Oasport.it

live cobolli shelton 6 7 atp parigi 2025 in diretta l8217americano conquista il tiebreak

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Shelton 6-7, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l’americano conquista il tiebreak

Altri contenuti sullo stesso argomento

live cobolli shelton 6Cobolli diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida contro Shelton LIVE - Dopo il successo all'esordio contro Machac, l'azzurro è atteso da un match durissimo con la quinta testa di serie del tabellone: aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta msn.com

LIVE Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il romano fiuta il colpaccio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Parigi ... Da oasport.it

live cobolli shelton 6Atp Parigi-Bercy 2025, Cobolli in campo contro Shelton: dove vederla e il programma del 28 ottobre - L'ultimo Masters 1000 della stagione di tennis Atp entra nel vivo con una giornata ricca di partite di alto livello martedì 28 ottobre 2025. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Cobolli Shelton 6