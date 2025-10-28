LIVE Cobolli-Shelton 6-7 2-5 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per restare nel match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Game Shelton. Si ferma sul nastro la risposta di dritto di Cobolli, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel match. 40-15 Si spegne in rete anche questo rovescio di Flavio. 30-15 Non passa il dritto lungolinea di Cobolli. 15-15 Servizio, dritto e smash Shelton. 0-15 Serve and volley dell’americano disinnescato da risposta e passante di Flavio. 4-2 Break Shelton. Se ne va purtroppo il dritto di Cobolli. Si mette male. 40-AD Palla break Shelton. Non passa il dritto inside out dell’italiano. 40-40 Anche lo statunitense regala optando per la palla corta. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
ATP Parigi, Cobolli: "Con Shelton sarà una battaglia. Dovrò essere pronto a tutto" - X Vai su X
Sinner fa suo il derby contro Cobolli Arnaldi si arrende a Zverev Fuori Fritz e Shelton a Basilea - facebook.com Vai su Facebook
Cobolli diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida contro Shelton LIVE - Dopo il successo all'esordio contro Machac, l'azzurro è atteso da un match durissimo con la quinta testa di serie del tabellone: aggiornamenti in tempo reale ... Riporta msn.com
Dove vedere in tv Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025: orario, partite precedenti, streaming - Domani, martedì 28 ottobre, Flavio Cobolli scenderà nuovamente in campo per affrontare nel secondo turno del Masters1000 di Parigi l'americano Ben ... Scrive oasport.it
LIVE Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il romano fiuta il colpaccio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Parigi ... Secondo oasport.it