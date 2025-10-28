LIVE Cobolli-Shelton 6-7 2-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro prova a rimanere in partita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Shelton. Non passa il rovescio di Cobolli. 40-0 Prima vincente. 30-0 Regalo dell’azzurro, che manda out un comodo passante ad avversario battuto. 15-0 ACE Shelton. 2-2 Game Cobolli. Prima vincente e nuovo aggancio. 40-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Flavio. 40-0 Splendido pallonetto di dritto del romano. 30-0 Se ne va la volèe di rovescio dell’americano. 15-0 Ottimo dritto in uscita dal servizio dell’italiano. 2-1 Game Shelton. In corridoio invece questo rovescio del romano. AD-40 Peccato. Shelton trova un pizzico di riga con il dritto inside out. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
ATP Parigi, Cobolli: "Con Shelton sarà una battaglia. Dovrò essere pronto a tutto" - X Vai su X
Sinner fa suo il derby contro Cobolli Arnaldi si arrende a Zverev Fuori Fritz e Shelton a Basilea - facebook.com Vai su Facebook
Cobolli diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida contro Shelton LIVE - Dopo il successo all'esordio contro Machac, l'azzurro è atteso da un match durissimo con la quinta testa di serie del tabellone: aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive msn.com
Dove vedere in tv Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025: orario, partite precedenti, streaming - Domani, martedì 28 ottobre, Flavio Cobolli scenderà nuovamente in campo per affrontare nel secondo turno del Masters1000 di Parigi l'americano Ben ... Si legge su oasport.it
LIVE Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il romano fiuta il colpaccio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP Masters 1000 di Parigi ... Come scrive oasport.it