CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Shelton. Prima esterna vincente. Cobolli ha smarrito le risposte. 3-2 Shelton. Difesa solida dello statunitense, che trova il passante con il dritto in corsa e piazza il minibreak. 2-2 Servizio, dritto e smash dell’azzurro. 2-1 Shelton. Altra gran prima, ha messo il pilota automatico. 1-1 Prima vincente dell’americano. 1-0 Cobolli. Ottimo cambio con il dritto lungolinea del romano. 6 -6 Game Shelton. Scappa via la risposta di dritto di Cobolli. Tiebreak time a Parigi! 40-15 Prima esterna da sinistra micidiale dello statunitense. 30-15 Gran passante di dritto dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Shelton 6-6, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il primo set