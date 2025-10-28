LIVE Cobolli-Shelton 5-4 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’americano serve per restare nel set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Se ne va il rovescio dal centro dell’americano. 0-15 Shelton spinge con il dritto e gioca poi una buona smorzata. 5-5 Game Shelton. Servizio e smash a rimbalzo. 40-15 Prima vincente dell’americano. 30-15 Scappa via la risposta di dritto dell’azzurro. 15-15 Regalo di Shelton, che spedisce in rete un comodo dritto in avanzamento. 15-0 Prima al centro vincente dello statunitense. 5-4 Game Cobolli. In corridoio il dritto lungolinea di Shelton, che dopo il cambio di campo servirà per restare nel set. 40-30 Si ferma sul nastro la smorzata di dritto dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
