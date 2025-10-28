LIVE Bolelli Vavassori-Gonzalez Pel ATP Parigi 2025 in DIRETTA | iniziato il match se gli azzurri vincono sono alle Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SHELTON NON PRIMA DELLE 15.30 30-15 Non chiude due smash Gonzalez e per poco non paga dazio. 15-15 Prima vincente. 0-15 Gran risposta di rovescio di Bolelli! Santiago Gonzalez al servizio 14:49 Tutto pronto per l’inizio del match! 14:44 Giocatori in campo! 14:33 Clamorosa sconfitta di HarrisonKing in due set da DarderiCerundolo. Tra poco Bolelli e Vavassori con il match point per le Finals! 14:00 DarderiCerundolo clamorosamente avanti 6-4 su HarrisonKing. Se vincono, a Bolelli e Vavassori basterebbe vincere oggi per assicurarsi la qualificazione a Torino! 13:08 FINITA!!! Il derby argentino tra Carabelli ed Etcheverry è stato estenuante, ma fortunatamente è terminato per 7-5, 6-3 in favore del primo citato in due ore di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: iniziato il match, se gli azzurri vincono sono alle Finals

