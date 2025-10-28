CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SHELTON NON PRIMA DELLE 15.30 14:00 DarderiCerundolo clamorosamente avanti 6-4 su HarrisonKing. Se vincono, a Bolelli e Vavassori basterebbe vincere oggi per assicurarsi la qualificazione a Torino! 13:08 FINITA!!! Il derby argentino tra Carabelli ed Etcheverry è stato estenuante, ma fortunatamente è terminato per 7-5, 6-3 in favore del primo citato in due ore di gioco. Adesso quindi strada libera per il doppio HarrisonKing contro CerundoloDarderi! Poi Bolelli e Vavassori. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio a Parigi della coppia numero uno d’Italia formata da SImone BOLELLI e Andrea VAVASSORI, che hanno subito uno scoglio durissimo rappresentato da GonzalezPel! Esordio difficilissimo contro due specialisti, ma non solo, perché Pel ha giocato l’ultima finale di Wimbledon perdendola in due set a fianco di Rinky Hijikata persa contro le rivelazioni della stagione CashGlasspool. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: colpo di scena in chiave Finals prima degli azzurri?