LIVE Bolelli Vavassori-Gonzalez Pel 6-2 6-4 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | vittoria netta e qualificazione alle Finals!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SHELTON NON PRIMA DELLE 15.30 16:00 BOLELLIVAVASSORI b. GonzalezPel 6-2, 6-4! Con la prima vincente può esultare a squarciagola il pinerolese: qualificazione alle Finals ottenuta! 40-40 Miracolo di Bolelli vicino alla rete. PUNTO DECISIVO, vale le Finals! Altra seconda 30-40 No, doppio fallo. Secondo del game. Si fa sentire la pressione. 30-30 Gran riflesso di Pel. Vavassori aveva il lungoriga aperto ma non lo ha sfruttato. Attenzione! 30-15 PRIMA VINCENTE!!! 15-15 Rischia la seconda e commette doppio fallo Andrea. 15-0 Si allarga ed esce il passante di rovescio di Pel! 5-4 Tengono la battuta i rivali e costringono quindi Andrea Vavassori a servire per il match! 40-0 Non risponde di rovescio Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel 6-2, 6-4, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: vittoria netta e qualificazione alle Finals!

