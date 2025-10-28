LIVE Bolelli Vavassori-Gonzalez Pel 6-2 3-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | c’è un break che potrebbe portare gli azzurri alle Finals!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SHELTON NON PRIMA DELLE 15.30 3-2 Restano in scia i rivali nel 2° set. 40-30 Ultimi centimetri di campo presi con la volèe bassa da Pel. Poco poteva fare in difesa Bolelli. 30-30 Ace Gonzalez. 15-30 Si ferma dalla parte del compagno Pel, lasciando tutto il cross aperto al dritto di Bolelli che non perdona!! 15-15 Sbaglia di volo Bolelli. 0-15 Scambio difficile da credere. Liscio incredibile di Pel con lo smash, serie incredibile di recuperi disperati e alla fine schiaffo al volo in rete di Pel. Ridono gli azzurri! 3-1 CHIUDE di volo Bolelli! 40-15 Prima vincente! 30-15 Seconda molto corposa al rovescio dell’olandese che non risponde!! Seconda 15-15 Scambio pazzesco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel 6-2, 3-2, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: c’è un break che potrebbe portare gli azzurri alle Finals!

Leggi anche questi approfondimenti

Per la prima volta Torino potrà tifare per una coppia tutta italiana Bolelli e Vavassori battono Whang/Zhou per 6-2, 6-4, si prendono i quarti di finale a Shanghai e certificano la loro presenza alle Finals di doppio! - facebook.com Vai su Facebook

Il momento negativo di Bolelli/Vavassori: rendimento non esaltante post US Open, ma Volandri crede in loro per la Davis - - X Vai su X

LIVE Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: esordio complesso sulla strada verso le Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'esordio a Parigi della coppia numero uno ... Segnala oasport.it

Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel, ATP Parigi 2025: orario, partite precedenti, streaming - Domani, martedì 28 ottobre, Simone Bolelli e Andrea Vavassori faranno il loro esordio contro la coppia formata dal messicano Santiago Gonzalez e ... Riporta oasport.it