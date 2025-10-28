LIVE Bolelli Vavassori-Gonzalez Pel 6-2 1-0 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | break in avvio di 2° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SHELTON NON PRIMA DELLE 15.30 30-0 Ci vogliono quattro smash per vincere il punto per i rivali. 15-0 Serve&smash Pel. 2-0 Si salva in demi-volèe con un mezzo miracolo il piemontese! Sbaglia di volo Gonzalez! Tiriamo il fiato! 40-30 Grandissima chiusura in chop lungoriga di Vavassori dopo l’ottima prima! 30-30 Risposta vincente di Gonzalez con il dritto. 30-15 Pizzica la T la prima del pinerolese! 15-15 Super prima di Vavassori! 0-15 Lob vincente di rovescio di Pel. 1-0 SUPER RISPOSTA VINCENTE DI VAVASSORI, come nel primo gioco del match: vale il BREAK! 40-40 Non para la risposta Vavassori in slice. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel 6-2, 1-0, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: break in avvio di 2° set!

