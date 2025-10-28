LIVE Bolelli Vavassori-Gonzalez Pel 3-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | azzurri con un break d’oro nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SHELTON NON PRIMA DELLE 15.30 15-30 Servizio volèe e smash Pel. 0-30 Risposta alta di Vavassori, ancora gli azzurri che ribaltano lo scambio e chiudono di volo! 0-15 Grandissima difesa di Vavassori, poi ci pensa Bolelli a chiudere ancora con il dritto! 4-2 ACE!!! 40-30 Scambio molto lungo e combattuto, chiuso alla fine da Bolelli con il dritto. Ora però c’è più match! 30-30 Gran riflesso di volo di Pel. 30-15 Doppio fallo. Perdonaci Andrea! 30-0 Altra prima, altro punto: Vavassori è il miglior servitore del circuito di doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel 3-2, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: azzurri con un break d’oro nel 1° set

