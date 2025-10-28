LIVE Bolelli Vavassori-Gonzalez Pel 3-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | azzurri con un break d’oro nel 1° set

Oasport.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SHELTON NON PRIMA DELLE 15.30 15-30 Servizio volèe e smash Pel. 0-30 Risposta alta di Vavassori, ancora gli azzurri che ribaltano lo scambio e chiudono di volo! 0-15 Grandissima difesa di Vavassori, poi ci pensa Bolelli a chiudere ancora con il dritto! 4-2 ACE!!! 40-30 Scambio molto lungo e combattuto, chiuso alla fine da Bolelli con il dritto. Ora però c’è più match! 30-30 Gran riflesso di volo di Pel. 30-15 Doppio fallo. Perdonaci Andrea! 30-0 Altra prima, altro punto: Vavassori è il miglior servitore del circuito di doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori gonzalez pel 3 2 atp parigi 2025 in diretta azzurri con un break d8217oro nel 1176 set

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel 3-2, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: azzurri con un break d’oro nel 1° set

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: esordio complesso sulla strada verso le Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'esordio a Parigi della coppia numero uno ... Da oasport.it

Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel, ATP Parigi 2025: orario, partite precedenti, streaming - Domani, martedì 28 ottobre, Simone Bolelli e Andrea Vavassori faranno il loro esordio contro la coppia formata dal messicano Santiago Gonzalez e ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Bolelli Vavassori Gonzalez