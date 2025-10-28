LIVE Bolelli Vavassori-Gonzalez Pel 2-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | subito break degli azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SHELTON NON PRIMA DELLE 15.30 3-1 SUPER lob vincente di Bolelli! Allunghiamo! 40-30 Risposta vincente Pel. 40-15 Gran salvataggio di volo del piemontese ed errore di Gonzalez con il tocco nei pressi della rete. 30-15 Che salto di Vavassori a chiudere lo smash! 15-15 Non risponde di dritto sulla seconda Gonzalez. 0-15 Sul nastro il dritto di Bolelli. 1-2 Accorciano i rivali. 40-15 Risposta di rovescio di Wave che trova il nastro e va fuori. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Servizio e volèe Pel. Finalista di Wimbledon in carica. 0-15 Super lavoro difensivo degli azzurri, fucilata di dritto di Bolelli a dare il quindici! 2-0 Scappano subito via gli italiani! 40-0 Servizio esterno di Vavassori e comoda chiusura! 30-0 Chiude a rete l’emiliano! 15-0 Super volèe incrociata di rovescio di Vavassori! Let 1-0 FAVOLOSA RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIO DI VAVASSORI! BREAK! 40-40 Chiude a rete Pel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel 2-1, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: subito break degli azzurri!

