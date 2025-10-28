CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di settimo turno di Eurolega 2025-2026 che mette di fronte Barcellona e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Si torna al Palau Blaugrana, la storica sede degli incontri del Barça che ancora sarà tale per almeno un paio d’anni. Partenza molto particolare per il club catalano: 3-3 in Eurolega, dove sono arrivate due sconfitte consecutive contro Dubai e Zalgiris Kaunas. E anche in Liga ACB le cose vanno in maniera perlomeno particolare: 2-2, ma con 0-2 nelle prime due giornata prima di vincere contro Unicaja Malaga e Rio Breogan. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve un'impresa per ritrovare fiducia