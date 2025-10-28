LIVE Barcellona-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | al Palau Blaugrana EA7 per tenere il passo in Europa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:16 Dentro Stefano Tonut, in sostanza, nei 2 scelti da Messina per quella che è una notte molto importante in casa EA7, dato che c’è da cominciare già a sistemare un record negativo (2-4) che non è la slavina capitata in più occasioni negli anni passati, ma che comunque va tenuto d’occhio anche in una situazione di 38 squadre. 20:13 Ecco i 12 scelti per questa sera da Ettore Messina. R7 #insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.combM5cOA1T3Z — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 28, 2025 20:10 Buonasera a tutti, ed eccoci ritrovati con un nuovo appuntamento con l’Eurolega 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
On January, 11th, 2022, Olimpia defeated Barcelona in Barcelona 75-73. Sergio Rodriguez had 18 points and 4 assists L'11 gennaio 2022, l'Olimpia vinse a Barcellona 75-73. Sergio Rodriguez segnò 18 punti con quattro assist 20:30 on Sky Sport - O - X Vai su X
