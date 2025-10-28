CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-69 BOLMARO IN ARIA PER BOOKER! Non è un alley oop con schiacciata ma la sostanza è quella! Timeout Penarroya a meno di 3? dalla fine, non finisce mai di emozionare questa partita! 69-67 BOLMARO! Con l’arresto e tiro! 69-65 Vesely arriva a rimorchio dal lato destro e inchioda la schiacciata. 4? alla fine, nessun canestro e tanta tensione in campo adesso. CHE STOPPATA DI BOLMARO SU SATORANSKY! E poi arriva il quarto fallo anche di Cale. Tutte e due le squadre in bonus, c’è timeout in campo a poco meno di 5? dalla fine. 67-65 Jumper dalla media di Vesely. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Barcellona-Olimpia Milano 67-65, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimi 5 minuti di enorme fuoco!