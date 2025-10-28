LIVE Barcellona-Olimpia Milano 64-61 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Barça avanti a 10? dalla fine
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – BARCELLONA: Clyburn 15; MILANO: Shields, Brooks 12 Finisce il terzo quarto in quella che è una delle battaglie di livello qualitativamente più alto viste in questa stagione. 64-61 Tripla di Punter alla Punter. 61-61 RICCI! Approfitta del caos della rimessa del Barça per servire da terra Ellis che appoggia il 61-61! Ultimo minuto del quarto. 61-59 Floater di Punter. 59-59 FINTA E TRIPLA! Guduric per la parità! 59-56 Shengelia appoggia per il +3 Barcellona. E arriva anche il timeout di Messina. 57-56 Terza tripla di Satoransky, vantaggio Barça. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
On January, 11th, 2022, Olimpia defeated Barcelona in Barcelona 75-73. Sergio Rodriguez had 18 points and 4 assists L'11 gennaio 2022, l'Olimpia vinse a Barcellona 75-73. Sergio Rodriguez segnò 18 punti con quattro assist 20:30 on Sky Sport - O - X Vai su X
PALLA A DUE ALLE 20.30 Tutto su Barcellona-Olimpia Milano: dove vederla in tv, le probabili, le ultime, i precedenti e la connection - facebook.com Vai su Facebook
Barcellona-Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 20.30 - Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 20. Scrive sport.sky.it
Dove vedere in tv Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - L'Olimpia di Ettore Messina vola al Palau Blaugrana per sfidare il Barcellona, che sta anch'esso ... Scrive oasport.it
Diretta Barcellona Milano/ Streaming video tv: classica per l’Olimpia (Eurolega, oggi 28 ottobre 2025) - Diretta Barcellona Milano streaming video tv, oggi martedì 28 ottobre 2025: orario e risultato live della partita in Spagna per l’Eurolega. Si legge su ilsussidiario.net