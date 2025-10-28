LIVE Barcellona-Olimpia Milano 64-61 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Barça avanti a 10? dalla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – BARCELLONA: Clyburn 15; MILANO: Shields, Brooks 12 Finisce il terzo quarto in quella che è una delle battaglie di livello qualitativamente più alto viste in questa stagione. 64-61 Tripla di Punter alla Punter. 61-61 RICCI! Approfitta del caos della rimessa del Barça per servire da terra Ellis che appoggia il 61-61! Ultimo minuto del quarto. 61-59 Floater di Punter. 59-59 FINTA E TRIPLA! Guduric per la parità! 59-56 Shengelia appoggia per il +3 Barcellona. E arriva anche il timeout di Messina. 57-56 Terza tripla di Satoransky, vantaggio Barça. 🔗 Leggi su Oasport.it

