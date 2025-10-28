LIVE Barcellona-Olimpia Milano 36-41 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizia il terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:28 Inizia il terzo quarto. 21:26 Ultimi istanti prima dell’inizio del terzo quarto. 21:23 Ricordiamo ancora una volta il particolarissimo dato che lega l’EA7 a Barcellona: al Palau Blaugrana sono arrivate tre vittorie sulle ultime quattro trasferte. 21:20 Forse cinque punti sono anche troppo pochi per quello che si è visto finora sul parquet. Milano ha iniziato da subito a mettere il turbo in difesa, giocando con vari quintetti prettamente difensivi e togliendo i riferimenti a Punter, che è una delle chiavi più importanti del Barça. E poi, quando Dunston trova un momento degno dei suoi tempi migliori e Brooks si accende con pochissimo, è facile far girare la squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

