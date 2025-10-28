LIVE Barcellona-Olimpia Milano 24-30 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Brooks trascinatore a metà secondo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-30 SHIELDS! Per il +6 con l’entrata dalla sinistra! 24-28 Booker ovunque! Rimbalzo in attacco tagliando fuori Shengelia e sono altri due! 24-26 Shengelia sbaglia, raccoglie il rimbalzo e appoggia per il -2. 22-26 Pronta la risposta del grande ex (e non solo per l’Olimpia). 20-26 Brooks stavolta si lascia dietro Punter e ne mette altri due! 20-24 In entrata Punter per il primo canestro della sua partita. 18-24 ARMONI BROOKS CON LA SCHIACCIATA! Infuocato a 7’30” dall’intervallo! 18-22 Sbaglia Shengelia, resta lì Parra che prende e appoggia. 16-22 22 Shengelia. 🔗 Leggi su Oasport.it
On January, 11th, 2022, Olimpia defeated Barcelona in Barcelona 75-73. Sergio Rodriguez had 18 points and 4 assists L'11 gennaio 2022, l'Olimpia vinse a Barcellona 75-73. Sergio Rodriguez segnò 18 punti con quattro assist 20:30 on Sky Sport - O - X Vai su X
PALLA A DUE ALLE 20.30 Tutto su Barcellona-Olimpia Milano: dove vederla in tv, le probabili, le ultime, i precedenti e la connection - facebook.com Vai su Facebook
