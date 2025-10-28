LIVE Barcellona-Olimpia Milano 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si parte!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si parte! Primo possesso Milano. 20:29 Squadre sul parquet, si sta per iniziare! 20:27 QUINTETTI – BARCELLONA: Punter Satoransky Clyburn Vesely Shengelia; MILANO: Ellis Bolmaro Ricci Shields Booker 20:25 Ed ecco che, infatti, è in corso la presentazione delle due squadre. 20:22 Le due squadre stanno effettuando gli ultimi preparativi per il riscaldamento prima della presentazione dei roster e, successivamente, della palla a due. 20:19 Ancora tempo di doppio turno in Eurolega, con Milano che tra due giorni se la vedrà al Forum contro il Paris Basketball in quello che è un inizio di stagione davvero intenso ai massimi livelli per impegni di fronte ai quali deve porsi. 🔗 Leggi su Oasport.it
On January, 11th, 2022, Olimpia defeated Barcelona in Barcelona 75-73. Sergio Rodriguez had 18 points and 4 assists L'11 gennaio 2022, l'Olimpia vinse a Barcellona 75-73. Sergio Rodriguez segnò 18 punti con quattro assist 20:30 on Sky Sport - O - X Vai su X
