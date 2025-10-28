Liu Jo Marco Marchi lascia il timone a Maurizio Croceri
Cambio ai vertici di Liu Jo. Il brand di moda controllato da Exelite, holding attiva nel settore del fashion e del lifestyle e casa madre del polo che riunisce Liu Jo Group, Liu Jo Luxury, Liu Jo Uomo, Blumarine, Eli e Digital boite, ha un nuovo amministratore delegato. Dopo anni alla guida del progetto, Marco Marchi ha annunciato di voler fare un passo indietro e cedere la carica di Ceo a Maurizio Croceri, già ad e azionista di Liu Jo Shoes-Eli e suo storico collaboratore da circa 10 anni. «Non abbiamo ritenuto necessario aprire a fondi o procedere con una quotazione», ha spiegato a Repubblica il fondatore del marchio. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
Marco Marchi affida a Maurizio Croceri ''la fase 2.0 di Liu Jo'': il 42enne marchigiano è il nuovo Ceo della holding Exelite Leggi qui ? https://www.voce.it/it/articolo/1/economia/marco-marchi-affida-a-marco-croceri-la-fase-20-di-liu-jo-il-42enne-marchigiano-e-i - facebook.com Vai su Facebook
Liu Jo, Marco Marchi lascia il timone a Maurizio Croceri - Il fondatore di Liu Jo fa un passo indietro: Marco Marchi cede la carica di Ceo al suo storico collaboratore Maurizio Croceri. Segnala msn.com
Civitanova, Maurizio Croceri nuovo Ceo di Liu Jo: «Mi interessa creare valore al gruppo» - L’investitura è arrivata dal suo socio e fondatore del brand Marco Marchi, che ha visto in Maurizio ... Secondo corriereadriatico.it
Liu Jo, Marco Marchi lascia il timone a Maurizio Crocieri - Il founder del brand controllato da Exelite passa il testimone al suo storico collaboratore e ora nuovo amministratore delegato. Scrive msn.com