liu jo marco marchi lascia il timone a maurizio croceri

Cambio ai vertici di Liu Jo. Il brand di moda controllato da Exelite, holding attiva nel settore del fashion e del lifestyle e casa madre del polo che riunisce Liu Jo Group, Liu Jo Luxury, Liu Jo Uomo, Blumarine, Eli e Digital boite, ha un nuovo amministratore delegato. Dopo anni alla guida del progetto, Marco Marchi ha annunciato di voler fare un passo indietro e cedere la carica di Ceo a Maurizio Croceri, già ad e azionista di Liu Jo Shoes-Eli e suo storico collaboratore da circa 10 anni. «Non abbiamo ritenuto necessario aprire a fondi o procedere con una quotazione», ha spiegato a Repubblica il fondatore del marchio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

