Litiga con la moglie e minaccia di accoltellare lei e gli agenti | arrestato 58enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo avere litigato con la moglie ha afferrato un coltello e ha minacciato di colpire lei e anche gli agenti della Polizia che erano accorsi nell’abitazione dopo una chiamata al 113: è avvenuto a Benevento dove la Polizia ha arrestato l’uomo, un 58enne, per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti, accortisi del suo stato di alterazione psicofisica, forse causato dall’alcol, hanno cercato inutilmente di instaurare un dialogo con il 58enne che ha reagito lanciando una sedia contro le forze dell’ordine. Alla fine i poliziotti sono riusciti a convincerlo: l’uomo ha posato l’arma che aveva in pugno, un coltello lungo 22 centimetri, prima di essere bloccato e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Litiga con la moglie e minaccia di accoltellare lei e gli agenti: arrestato 58enne

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Cronaca Caserta, litiga con la moglie e dà fuoco alla casa: arrestato un 37enne - X Vai su X

#Cronaca Caserta, litiga con la moglie e dà fuoco alla casa: arrestato un 37enne - facebook.com Vai su Facebook

Litiga con la moglie e minaccia di accoltellare lei e gli agenti - Dopo avere litigato con la moglie ha afferrato un coltello e ha minacciato di colpire lei e anche gli agenti della Polizia che erano accorsi nell'abitazione dopo una chiamata al 113: è avvenuto a Bene ... Lo riporta ansa.it