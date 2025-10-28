Litiga con i familiari e li minaccia con una pistola | arrestato 73enne

Litiga con i familiari e li minaccia con pistola. Una semiautomatica Beretta con matricola abrasa. Ha 73 anni l'uomo di Realmonte che è stato arrestato, in flagranza di reato, per minaccia aggravata, detenzione e porto di arma clandestina, nonché ricettazione. L'anziano, in attesa dell'udienza di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

