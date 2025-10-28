Lite tra conviventi degenera | 47enne arrestata dopo aver ferito il compagno
ARZANO, Napoli, 28 OTTOBRE 2025 – Una violenta lite domestica è sfociata in un’aggressione ad Arzano, dove una donna di 47 anni è stata arrestata dai Carabinieri per maltrattamenti e percosse nei confronti del compagno convivente. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe colpito l’uomo con due coltellate al fianco, seguito da un morso tra spalla e collo. Non soddisfatta, avrebbe poi lanciato contro di lui un mobiletto e una bottiglia di vetro. Le ferite riportate dalla vittima sono risultate superficiali, e l’uomo è stato medicato sul posto dal personale del 118. L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione dove la coppia vive ai domiciliari. 🔗 Leggi su Primacampania.it
