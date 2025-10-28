Lite con il coltello e finto finanziere tre giovani nei guai
Uno si è spacciato per un finanziere pretendendo di essere riammesso nel locale dopo essere stato buttato fuori, gli altri sono stati sorpresi con un coltello al culmine di una lite. È stata una nottata movimentata quella tra venerdì e sabato al College di via Arianuova. I carabinieri sono intervenuti nel locale in due distinte occasioni, entrambe concluse con delle denunce. Ma procediamo con ordine. Il primo episodio si è verificato all’1.30. Un giovane, allontanato poco prima dal personale del locale per il suo comportamento non consono, si è qualificato come militare della guardia di finanza (pur non essendolo) e ha minacciato gli addetti alla sicurezza dicendo che se non lo avessero fatto rientrare avrebbe controllato i libri contabili della discoteca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
