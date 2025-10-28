Lite alla Festa dell’Unità Rissa a bottigliate e brandendo un machete Tre giovani nei guai
Si è chiusa con tre denunce l’indagine della Digos di Lodi, sotto il coordinamento della Procura, per la violenta rissa avvenuta lo scorso 6 settembre durante la Festa dell’Unità nell’area del Capanno di via Taramelli. I tre uomini, tutti di origine tunisina, sono stati deferiti in stato di libertà per rissa; per uno di loro si aggiunge l’accusa di porto ingiustificato di strumenti atti a offendere. L’episodio si era verificato attorno alle 23.30, mentre nella tensostruttura era in corso un intrattenimento musicale. Alcuni testimoni avevano segnalato agli agenti di polizia, presenti per il servizio d’ordine, una rissa tra soggetti di origine nordafricana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
