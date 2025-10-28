L’Italia si allarga nella World Class Gymnast dopo i Mondiali! Perotti e Brugnami tra i più grandi ginnasti della storia

La FIG ha istituito da tempo la World Class Gymnast, una classe di merito in cui sono inseriti i ginnasti che si sono messi maggiormente in luce nella storia di questa disciplina. Entrare in questa speciale “classifica” è abbastanza complesso, bisogna disputare almeno una finale all-around o di specialità ai Mondiali o alle Olimpiadi, oppure conquistare una medaglia nella gara a squadre. Va da sé che soltanto i migliori atleti possono fregiarsi di questo speciale riconoscimento, inferiore soltanto al diploma di merito olimpico o mondiale (per ottenerlo bisogna essere tra i migliori otto). L’Italia allarga la propria famiglia e festeggia due nuovi ingressi nell’elite della Polvere di Magnesio. 🔗 Leggi su Oasport.it

