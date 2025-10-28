C’è un dato da sottolineare legato agli sport invernali italiani, poiché la stagione 2025-26 del ghiaccio è già cominciata da settimane. Se le discipline della neve hanno vissuto solo un prologo, oppure sono ancora ben lungi dall’iniziare, quelle legate alla forma solida dell’acqua hanno quasi tutte messo in archivio almeno due appuntamenti dei rispettivi eventi di primo livello. In ognuna di esse, l’Italia ha già saputo conseguire un podio. O meglio, quantomeno un podio, perché ci sono discipline nelle quali se ne sono già raccolti in serie. Ovviamente, tutto va contestualizzato, perché il numero di gare disputate in ogni ambito, la differente concorrenza e la diversa fisionomia dei massimi circuiti, sono tutti fattori da declinare e tenere in considerazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Italia del ghiaccio comincia bene. Short-track, curling e pattinaggio artistico rispondono 'Presenti' al primo appello della stagione