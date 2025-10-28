Lions Club e Zerogradinipertutti | Una spiaggia libera accessibile
Grazie alla sinergia tra Lions Club e l’associazione Zerogradinipertutti, l’estate 2025 ha segnato un passo concreto verso l’inclusione: una spiaggia libera accessibile, premiata con la bandiera lilla. Ne dà notizia lo stesso Lions Club. "Il progetto – aggiunge -, frutto della collaborazione tra il Lions Club Fermo Porto San Giorgio e l’associazione Zerogradinipertutti, ha messo in campo risorse, idee e soprattutto volontà. Una passerella di due metri, 19 pedane attrezzate, sei carrozzine da mare, personale formato e un servizio di assistenza alla balneazione. Il riconoscimento della bandiera lilla, conferito alla città, è il sigillo istituzionale su un impegno che va oltre la stagione balneare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Al via il service “Zaino Sospeso” Il Leo Club e Lions Club Fasano sostengono il diritto allo studio https://www.osservatoriooggi.it/notizie/attualita/al-via-il-service-zaino-sospeso/ - facebook.com Vai su Facebook