Grave atto vandalico nei confronti della cooperativa sociale Gherim di Nembro, fondata nel 2013, che gestisce una bottega e un bar specializzati nell'offerta di prodotti biologici e del commercio equo e solidale e organizza eventi volti a promuovere la ricchezza interculturale. Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno imbrattato il dehors del bar con la scritta: "Un rosso buono è un rosso morto", con sotto il simbolo dell'organizzazione neofascista Avanguardia Nazionale. L'episodio arriva dopo una serie di iniziative organizzate per la pace e la solidarietà tra i popoli, appuntamenti che hanno sempre voluto unire.

L'intimidazione neofascista. Il sindaco: "Un gesto grave"