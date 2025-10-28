L’intelligenza urbana Perugia sempre più avanti su innovazione e digitale
Continua la corsa verso la modernità e la qualità urbana di Perugia: secondo il City Vision Score 2025, pubblicato dal Sole 24 Ore e curato da Blum e Prokalos, il capoluogo umbro si attesta tra le prime cinque città del Centro Italia e tra le realtà italiane più dinamiche nella categoria delle città medio-grandi (100–500 mila abitanti). "Un risultato che segna un passo avanti nel percorso di innovazione avviato negli ultimi anni, collocando Perugia accanto a città come Firenze, Prato e Roma, e premiando l’impegno dell’amministrazione comunale nel coniugare sviluppo tecnologico, sostenibilità e qualità della vita" fa notare il Comune in una nota. 🔗 Leggi su Lanazione.it
